شاهد.. ماذا حدث لـ حاوٍ مخمور حاول تقبيل كوبرا سامة

لدغت افعى كوبرا شديدة السمية، حاوي ثعابين مخمورا عندما حاول تقبيلها.



وكان تم تصوير الكوبرا الهندية والتي تسببت في مصرع الآلاف كل عام في شبه القارة الهندية من قبل السكان المرعوبين في مدينة بهادرافاتي ، كارناتاكا في 24 ديسمبر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بدأ الحادث المثير للغرابة عندما دعا السكان المحليون للمدينة المذكورة حاوي الافاعي ويدعى "سونو" لانقاذ ثعبان الكوبرا و الامساك به بعد ظهوره في ساحة المدينة.



ويوضح الفيديو المصور صائد الأفاعي وهو ينحنى نحو الكوبرا الهندية التي تبلغ طولها بنحو 4 اقدام في حين كانت تشعر بالنفور منه لتعضه في وجهه تحديدًا في شفته عندما حاول تقبيلها، ليتم نقل الحاوي إلى المستشفى بين الحياة والموت ليتم منحه مصلا مضادا لسموم هذه الأفعى القاتلة.



وعانى الصائد من تورم قبيح حول فمه وكان يشعر بألم مبرح لأكثر من أسبوع.



