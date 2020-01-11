الداخلية فى يوم.. ضبط 157 طن دواجن مفرومة وأعلاف حيوانية وسلع غذائية داخل 3 مصانع .. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج الكوادر الأفريقية من 28 دولة.. فيديو

الداخلية فى يوم:

- بقيمة مليوني و800 ألف جنيه.. ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول

- ضبط 157 طن دواجن مفرومة وأعلاف حيوانية وسلع غذائية داخل 3 مصانع

- وفد من ضباط حقوق الإنسان يزورون عددا من دور رعاية الأيتام المعاقين

- اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط

- مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلين قبل ترويج سمومهما

- ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة و23 قضية تموينية بأسوان

- أوهمته بالعمل فى التصدير.. ضبط رجل وزوجته بتهمة النصب على رجل أعمال عربى

- حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن بجنوب سيناء

- ضبط حمبوز وكمبا وشبابيك وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

- ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر إلى دولة عربية

- يمثلون 28 دولة.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج الكوادر الأفريقية

شهد أمس الجمعة، جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المخلتفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور، ومن خلال السطور التالية تلك الجهود.فنجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بـ الأقراص المخدرة وبحوزته 40 ألف قرص مخدر لـ عقار التامول، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (بـ محافظة البحيرة) وبحوزته (40000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.هذا وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى مليوني و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وذلك في إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 61 طنا من مفروم الدواجن وهياكلها ودهونها من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مسئول شركة للمجازر فى الإسماعيلية، بهدف إعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تمهيدا لطرحها فى الأسواق.كما تم ضبط 80 طن ونصف الطن من مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالقاهرة، كما تم ضبط نحو 16 طن سلع مواد غذائية مجهولة المصدر داخل عبوات وتنكات فى مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص فى القليوبية ويقوم صاحبها بتعبئتها داخل عبوات عليها علامات تجارية مقلدة وطرحها فى الأسواق.ونظَّم قطاع حقوق الإنسان بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة.وجرى توزيع عدد من الهدايا العينية لنزلاء تلك الدور، ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - وانطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.وكان لتلك الزيارات الأثر الطيب فى نفوس نزلاء تلك الدور، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.وقامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالى (الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة)شارك فيها (عدد 71 مُتدربًا يمثلون عدد 28 دولة أفريقية) بحضور اللواء مدير مركز بحوث الشرطة ، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.وقد نقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ودعم ومُساندة سيادته الكاملة لكافة الجهود المبذولة فى هذا الجانب ، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية ، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بإسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.و تلقى المتدربون برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية ، فضلًا عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التدريبى ، والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية بالإضافة لزيارتهم إلى مدينة الغردقة.وأعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنبًا إلى جنب ، بالإضافة إلى الجهود العظيمة التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بإسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ، لاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة ، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.وتمكنت قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة ساحل سليم من إخماد حريق اندلع في 15 فدان مانجو ورمان بقرية المطمر.تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة ساحل سليم في أسيوط إخطارا من أهالي قرية المطمر باندلاع حريق هائل بمزرعة مانجو ورمان بمنطقة الأربعين.على الفور انتقل أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل وعاشور عبد العال نائب رئيس المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في مزرعة مانجو ورمان على مساحة 15 فدانا وتمكنت من إخماد الحريق.وتمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جرام ومبلغ مالي 630 جنيه وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .كما تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام ومبلغ مالي 950 جنيه وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.وتستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.وأسفرت الحملة عن ضبط 523 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 115 حكم حبس جزئى، و 24 حكم حبس مستأنف، و 242 أحكام غرامات، و 141 مخالفات ، بجانب حكم جنايات .وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و 2 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .وتم أيضًا فى مجال قضايا المرافق ضبط 174 مخالفة متنوعة منها 109 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، ومحضر تلوث بيئة ، و 60 مخالفة مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة ، بجانب تحرير 5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 615 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 78 تصالح فورى، و 110 مخالفة غرامة ونش، و 79 حالة عدم قبول التصالح، و 210 مخالفة متنوعة.وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له.وتبلغ لـ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل (مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة) إذ اتفق المذكوران على الإستيلاء على أموال الشاكى، وذلك حال تواجده فى البلاد فى أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهم أصحاب شركة استيراد وتصدير ولديهم الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة.واتفقا مع الشاكى (دون تحرير أى عقود إتفـــاق فيمـا بينهما) على تصدير حاويات (خضروات ، فواكه) وعليه قام الشاكى بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" عن طريق حوالات مالية للمتهمين للبدء فى عمليات التصدير، وعقب استلامهما المبالغ المالية من الشاكى قاما بالاستيلاء عليها ولم يقما بتصدير أى حاويات تجارية للشاكى.وبالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين عقب إرتكاب الواقعة بترك محل سكنهم وغلق هواتفهم المحمولة واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمحل سكنهما المشار إليه وعثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول بفحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة تبين أنه يحوى على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول مع الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع زوجته فى النصب والإحتيال على الشاكى.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وقامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ .ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية فى حملة بالقناطر الخيرية أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز القناطر من ضبط محمد ن م وشهرته "حمبوز" عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه) وبحوزته (سلاح ناري بندقية آلية تحمل 13 طلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.كما تم ضبط أيمن ش ح عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات – سرقة) والمطلوب التنفيذ عليه فيها بالسجن 10 سنوات وبحوزتهم سلاح ناري بندقية الية تحمل عدد 5 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 50 جراما ومبلغ 550 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهوضبط سمير م م وشهرته "كمبا شبايك" عاطل والسابق اتهامه في 2 قضية (ضرب) وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل 14 طلقة من ذات العيار ومبلغ 300 جنيه وهاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه للحصول على تأشيرة لإحدى الدول العربية باستخدام مستندات مزورة.البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتقدم أحد الأشخاص (طبيب بشرى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) إلى الجهات المعنية بالإسكندرية للتصديق على (3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بوظيفة طبيب بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة) وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) مقابل (مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للشهادة الواحدة ) ، وذلك لتقديمها لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.