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فن

تميم يونس يثير الجدل في حفل زفاف محمود العسيلي.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:53 م
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
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أحمد إبراهيم
أثار تميم يونس حالة الجدل الواسع في حفل زفاف المطرب محمود العسيلي والذى يقام حاليا داخل إحدى الفنادق الكبرى وذلك بسبب أغنيته سالمونيلا وهو ما اعتبره البعض نوعا من التحريض على المرأة أيضا.

وتفاعل الجميع مع الأغنية والتي قام بغنائها أيضا المطرب محمود العسيلي والذي شارك أيضا في الكليب الخاص بها.

احتلت الأغنية المركز الثانى فى القائمة التى تضم 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة فى مصر، بعدما حققت ما يقرب من 400 ألف مشاهدة في غضون ساعات.

وشهدت الأغنية مفاجأة، وهو ظهور الفنان محمود العسيلى داخل الكليب، كما حملت كلماتها بعض الألفاظ غير الدارجة فى الأغانى مثل "يلعن أبو شكلك".

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا، وهي ثاني أغاني تميم يونس بعد أغنية "إنتي أي كلام" التي قدمها في 2019.
شاهد الفيديو هنا
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