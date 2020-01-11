ندى بسيوني تنعى السلطان قابوس: ألف رحمة عليه

نعت الفنانة ندى بسيوني، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.





ونشرت ندى بسيوني، عبر انستجرام، صورة للسلطان الراحل، وعلقت قائلة: «بكل الآسى ننعي شعب سلطنة عمان العزيز في مصابهم الكبير ألف رحمة على السلطان قابوس وربنا يصبركم.. (إنا لله وإنا إليه لراجعون)».





وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.





وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.



