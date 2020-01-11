عيار 21 يسجل 688 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2020 على تراجع أمس الجمعة، بقيمة 16 جنيه ، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام.





سعر عيار 21 اليوم السبت

سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها





سعر عيار 18 اليوم السبت





عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام





سعر عيار 24 اليوم السبت 11-1-2020





عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام





الأسعار العالمية للأوقية اليوم السبت





سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية





سعر الجنيه الذهب





سجل الجنيه الذهب نحو 5,504 جنيهات



