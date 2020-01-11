رئيس البرلمان العربي ناعيا السلطان قابوس: الأمة فقدت زعيما تاريخيا

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بالعزاء للشعب العماني الشقيق فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .





وقال السلمي فى بيان له اليوم: "نُقدم باسم البرلمان العربي العزاء للشعب العُماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، أسأل الله له المغفرة والرحمة".



