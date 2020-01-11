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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي ناعيا السلطان قابوس: الأمة فقدت زعيما تاريخيا

السبت 11/يناير/2020 - 01:26 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله
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نادر سمير
تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بالعزاء للشعب العماني الشقيق فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

وقال السلمي فى بيان له اليوم: "نُقدم باسم البرلمان العربي العزاء للشعب العُماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، أسأل الله له المغفرة والرحمة".

وأكد رئيس البرلمان العربي أن لقد الأمة العربية فقدت زعيمًا تاريخيًا وقامةً عربيةً سامقةً كان له دورًا تاريخيًا بارزًا في بناء ونهضة سلطنة عُمان،حفظ الله عُمان وشعبها ، مشيرا إلى أن السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما.
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