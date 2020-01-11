الأهلي يتطلع لتأكيد تفوقه على بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.. اليوم

يحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بلاتينيوم ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة:





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة عصرًا، وتُنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.





ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، وسط صراعه مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.





ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع ناديا النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.



