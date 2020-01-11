بعد حملة التقطيع.. 5 أسباب وراء غياب صلاح عن حفل الأفضل في أفريقيا.. صور

مغرور ويكره ساديو ماني، ولا يريد أن يفوز أحد غيره بالألقاب الفردية، اتهامات كثيرة وجهها بعض المشككين للنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا بمدينة الغردقة، الثلاثاء الماضي، والذي شهد تتويج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2019.





ورغم أن محمد صلاح لم يعلن سبب غيابه عن الحفل، ولم يدافع عن نفسه بعد حملة "التقطيع" التي تعرض لها، في الأيام الماضية، نظرا لعلاقته الجيدة بنجم السنغال، إلا أن هناك أسبابا عديدة تفسر غياب محمد صلاح عن الحفل.





ويستعرض "صدى البلد" 5 أسباب تبرئ محمد صلاح من تهمة كراهية ساديو ماني، بعد غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا:





1- علاقة محمد صلاح الرائعة بـ ساديو ماني في الفترة الأخيرة، حيث كان النجم المصري أول المهنئين لـ أسد التيرانجا بعد فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا.





2- وجود أسرة محمد صلاح في إنجلترا، قبل أيام من الحفل، جعل سفره إلى مصر أمرا غير مفيد، في ظل علمه بخسارة الجائزة خاصة وأن اللاعب لا يرى أهله سوى كل فترة طويلة.





3- بعض الأنباء ترددت أن يورجن كلوب هو من رفض سفر محمد صلاح إلى مصر في ظل خسارته للجائزة، خوفا عليه من الإجهاد قبل مواجهة توتنهام، في الوقت الذي يسعى فيه ليفربول لتحقيق اللقب بعد غياب 30 عاما.





4- الخوف من تجدد أزمته السابقة مع إحدى شركات الإتصالات الراعية له، حيث توجد بعض الإعلانات في الحفل للشركة المنافسة للراعية له، وباالتالي قد يعرضه لعقوبات ضخمة.



