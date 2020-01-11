صناع فيلم الثأر ثأري يعتذرون لـ البلابيش.. ورابطة القبيلة تدعوهم لزيارتها

تقدم الفنان والمخرج سيد بدرية باعتذار لرابطة أبناء البلابيش بسوهاج، على ما تناولته الصحف على لسانه بشأن إنتاج فيلم عن الثأر بين البلابيش والحميدات.



وقال بدرية، إنه لم يكن يقصد الزج باسم القبيلة في الفيلم بهذا الشكل الذى تناوله الصحفى الذي كتب الخبر، لكنه كان يتحدث بصفة عامة عن إنتاج فيلم باسم الثأر ثأري بطولة محمد سعد وسوسن بدر وسمية الخشاب وغيرهم، يتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد بدرية، على احترامه للصعيد بشكل كامل وأهل البلابيش وتقاليدهم واعتزازهم بروابطهم، وخاصة رابطة أبناء البلابيش بسوهاج.



وقال الكاتب الصحفي أبو السعود محمد أمين عام مساعد نقابة الصحفيين السابق، وعضو مؤسس رابطة أبناء البلابيش بسوهاج، إن الرابطة كانت قد استنكرت ما صرح به الفنان سيد بدرية في بيان لها، بشأن العمل على إنتاج الفيلم، رافضة الزج باسم القبيلة في مثل هذه الأفلام والمسلسلات، التي تتناول أمور الخلافات الثأرية بين القبائل والعائلات المعروفة.



وأضاف أن مثل هذه الأمور دائما ما تؤجج الصراع بين أفراد العائلات والقبائل في الصعيد، بدلا من رأب الصدع الذي يجب أن يقوم به الفن الهادف البناء في المجتمع.



ودعا أبوالسعود، الفنانين سيد بدرية ومحمد سعد وسوسن بدر وسمية الخشاب وجميع القائمين على العمل لزيارة البلابيش في أي وقت، للتعرف علي الصورة الحقيقية للصعيد بشكل عام، والبلابيش بشكل خاص وأبنائه، وعاداته وتقاليده، التي يجب أن يتناولها الفيلم، بدلا من الصورة النمطية عن أن الصعيد الذي ما زال البعض يعتقد أنه ما هو إلا مجموعة من الخلافات الثأرية، يتناولها معظم منتجي الأفلام والمسلسلات دون وعي حقيقي لما يحدث على أرض الواقع.



وأكد أن رابطة أبناء البلابيش تقبلت الاعتذار، لكنها تحتفظ بحقها القانوني، في حالة استخدام اسم القبيلة وعائلاتها، بشكل يسيئ لها من قريب أو بعيد في الفيلم المنتظر، خاصة أن الفيلم سيتم تناوله على مستوى عالمي تدور أحداثه في مصر وأمريكا وإيطاليا وروسيا.