غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالفيوم

أكد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بأن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تتابع أمتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/ 2019م على مستوى جميع مدارس المحافظة التى بدأت اليوم



وشدد عبدالله ، على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم أرسلت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في الحادي عشر من يناير 2020 على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.



تابع صباح اليوم محمد عبدالله من داخل غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الصف الثاني الثانوي - مادة اللغة العربية، حيث تم متابعة الامتحانات من داخل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.



تم أداء الامتحان إلكتروني بجميع المدارس الحكومية والخاصة ( 67 مدرسة ) للصف الثاني الثانوي على مستوى المحافظة، ما عدا عدد 2 مدرسة خاصة فقط على مستوى المحافظة قام الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية ورقي.



وأكد وكيل تعليم الفيوم على طلاب الصف الثاني الثانوي اللذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان إلكترونيا اليوم في مادة اللغة العربية ، ضرورة إحضار جهاز التابلت معهم يوم الأثنين الموافق 13 يناير 2020 للدخول على منصة الامتحان والاختبار إلكترونيا فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.