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وداعا لـ رائحة الأحذية الكريهة.. 5 طرق فعالة لإزالتها في دقائق

الأحد 12/يناير/2020 - 07:31 ص
وداعا لـ رائحة الأحذية
وداعا لـ رائحة الأحذية الكريهة | 5 طرق فعالة لإزالتها
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رضوى حسام
يعاني بعض الأشخاص من رائحة الأحذية الكريهة، وهو ما يدفع البعض للتخلص من تلك الأحذية رغم أنها تكون في حالة جيدة لا تستدعي التخلص منها، لكن كل ما في الأمر هو وجود رائحة كريهة بها، ولحسن الحظ نشر موقع "bright side" طرق بسيطة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة، وتشمل:

- معقّم اليدين
إذا كُنت تحتاج إلى حل سريع وبسيط لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية٬ ما عليك إلا استخدام قطعة من القُطن أو منديل وإضافة مُعقِّم اليدين إليها٬ ثمّ مسح الحِذاء من الدّاخل ومسح القدم أيضًا؛ تساعد هذه الطريقة في القضاء على الروائح التي تُسببها البكتيريا المُتكاثرة في الحذاء أو على القدم لفترات قصير.

- قشور الحِمضيات
إن استخدام قشور الحمضيات كالبُرتُقال واللّيمون وغيرها من أنواع الحمضّيات تزيل الروائح الكريهة للأحذية٬ وهي مواد طبيعيّة٬ ولهذا قد تحتاج إلى قشور الحِمضيات إذا كنت تعاني من رائحة الحذاء الذي ترتديه٬ ويكونُ استخدامُها بوضع القشور في الحذاء من المساء إلى الصباح.

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- المرمرية
يستخدمُ مزيج من أوراق المرمرية في إزالة روائح الأحذية عن طريق وضعه في منديل أو قطعة قُماش قطنيّة صغيرة٬ وإغلاقه بِلَفْ شريط أو خيط صغير حوله٬ فيُساعد على التّخلُّص من روائح الأحذيّة الرياضية وغيرها من الأحذِية٬ ويُوضعُ الحذاء في مكان مُشمس ومُهوّى جيدًا حتى يكتسب رائحةً جميلةً من مزيج الأوراق.

- زيت شجرة الشاي
يسكب قدرٌ قليل من زيت شجرة الشاي في الحذاء ويترك لليلة كاملة حتّى يقضي تمامًا على البكتيريا المسببة للروائح؛ حيث يعد زيت شجرة الشاي مُطهِّرًا فعّالًا للأحذية.

- البيكنج باودر
يستخدم البيكنج باودر لأغراض الطّبخ٬ لكنّه يُستخدَم أيضًا في إزالة روائح الأحذية الكريهة بكُل سهولة٬ فيُوضع قدر ملعقة من المسحوق في مِنديل أو قطعة قِماش صغيرة٬ ثمَّ تُغلق بربط خيط أو شريط حول أطرافها٬ ثمّ تُوضع في مُقدِّمة الحِذاء ليلة كاملة حتّى تمتص الروائح غير المرغوب بها من الأحذية الرياضية أو غيرها من الأحذية.
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