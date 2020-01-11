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حوادث

ماس كهربائي.. مصرع رجل وابنته في حريق هائل داخل شقتهما بالإسكندرية

السبت 11/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
لقي رجل وابنته مصرعهما، في حريق هائل اندلع اليوم، داخل شقتهما بمنطقة بمنطقة الهانوفيل، غربي الإسكندرية، فيما تم إنقاذ الزوجة.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق السادس بعقار بشارع سعد الله أبوبكر بمنطقة الهانوفيل، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية. 

وتبين من الفحص حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح بالشقة المشار إليه ما أدى لنشوب حريق التهم محتوياتها.

أسفر الحريق عن وفاة مالك الشقة "محمد.ع"، 33 سنة، خياط، بمصنع بمدينة برج العرب، وابنته "أروى"، 5 سنوات، ونجاة زوجته، ربة منزل.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وقالت الزوجة خلال التحقيقات، أنها وزوجها وأبنتهما كانو يستعدون لمغادرة الشقة نهائيا والانتقال إلى شقة أخرى جديدة، وأثناء جمع الأثاث وفك النجف حادث ماس كهربائي تسبب في انقطاع الكهرباء.

وأضافت أنها كانت متواجدة بالشقة بمفردها واتصلت بالزوج للاستعانة به، والذي حضر بصحبة الطفلة لمساعدتها، وأثناء ذلك فوجئوا باشتعال النيران بلوحة المفاتيح وامتداد السنة اللهب إلى محتويات الصالة، وذلك أثناء وجودهما بإحدى الغرف.

وأشارت إلى أن زوجها طلب منها البقاء في الغرفة لحين قيامه بإخراج ابنتهما خارج الشقة والعودة لإنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من عبور الصالة، وتمكنت منهما النيران، فيما تمكن الجيران بإنقاذها من منور العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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