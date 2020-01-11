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أخبار البلد

مايا مرسي تغادر للسعودية لحضور الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية

السبت 11/يناير/2020 - 04:31 م
مايا مرسى رئيسة المجلس
مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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امل مجدي
غادرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، متجهة إلى السعودية لحضور فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يعقد خلال يومى 12-13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بجدة.

ويشرف الاجتماع بحضور الوزيرة هيلين مارى لورنس، وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، "رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر المرأة ، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية بمصر، لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية ، وخبراء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا ويستهدف الاجتماع مناقشة واعتماد المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جدير بالذكر أنه قد سبق أن استضافت مصر الإجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019 وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.
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