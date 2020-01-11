الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا سنويًا.. تفاصيل

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز.



يأتي هذا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل بجانب الحصول على موافقة إدارة بيراميدز على أن يتم الإعلان عن الصفقة نهاية الموسم الجاري.



وجاء اتفاق الزمالك مع عمر جابر على منحه 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بعد الموافقة من جانبه على تخفيض طلباته المالية حيث يتقاضى مبلغ 24 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز وهو ما تعثر توفيره في القلعة البيضاء بسبب وضع سقف لعقود كل اللاعبين وتخوفهم من حدوث مشاكل حال منح بعض اللاعبين أرقاما كبيرة عن باقي النجوم كما حدث في الموسم الجاري.



ويعتبر جابر بمثابة لاعب جوكر في الزمالك ويمكن توظيفه في أكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو الوسط المدافع وهو ما يحتاجه الفريق بشدة.

