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رياضة

بعد إحراز هدف الأهلي أمام بلاتينيوم | مراون محسن مطلوب على جوجل

السبت 11/يناير/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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منار نور
واصل مروان محسن لاعب الاهلي، تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالي وعدّل النتيجة لفريقه الاحمر في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #مراون_محسن ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التغريدات كالتالي : "جمهور الأهلي: احنا آسفين يا مروان احنا اتضح لينا اننا بنحبك أوي "_"الجوليادور مروان محسن " _ " مروان الذي هاجماه انصاره ومحبيه قبل اخصامه عاد ليخرسهم باهدافه " _ استفزوا مروان فشاهد ماذا حدث لهم ".

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