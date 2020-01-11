AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 10:19 م
الفنانة يسرا ورجاء
الفنانة يسرا ورجاء الجداوي
Advertisements
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..عدسة :أبانوب نبيل
شاركت الفنانة يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي في احتفالية مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019.

كما شاركت الفنانة لطيفة بأغنية "أم الدنيا مصر"، والتي لاقت تفاعلًا من الحضور.. ووجهت التحية للشعب المصري، قائلة: "مبروك لمصر وشرفاء ورجالة مصر وجيش مصر".

كما توجهت بالتحية لحزب مستقبل وطن، على الاحتفالية التي ينظمها اليوم، إلى جانب دور المجتمعي.

وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
يسرا ولبلبة ورجاء الجداوي يشاركن في احتفالية مستقبل وطن.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد| تسريب صوتي لـ خالد مشعل يطالب فيه بـ الوصاية على مرشد الإخوان الأسبق

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام اليوم

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

مرتضى منصور يعلن مفاجأة عن استمرار رباعي حراسة المرمى في الزمالك

تصعيد متواصل.. تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة