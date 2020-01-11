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الاتحاد الأوروبي: ندعم الحل السياسي في ليبيا.. ولدينا إمكانيات للضغط الاقتصادي على تركيا

السبت 11/يناير/2020 - 10:29 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقرير يرصد فعاليات اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في ليبيا والتدخل التركي فيها.

وقال غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا، :" الحرب دائرة في ليبيا منذ أبريل الماضي ونسعى لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات السياسية ودعوت مجلس النواب والدولة في طرابلس للبدء في الحوار السياسي".

من جانبه قال نيكوس دينياس وزير خارجية اليونان، :" تحدثنا بصوت موحد وطالبنا بوقف التدخل الخارجي ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا بالطرق الدبلوماسية والضغط المباشر بالأوراق الإقتصادية".

وأضاف لينياس ليكوفيتش وزير خارجية ليتوانيا،:" لدينا خطة لتسوية الأوضاع في ليبيا والحلول العسكرية لن تحل الوضع والحل السياسي هو الطريق الوحيد وعلينا إخماد النيران في ليبيا".
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