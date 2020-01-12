اخبار الفن .. سرقة أصالة .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم .. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال
تداول نشطاء التواصل الاجتماعى على انستجرام أحدث ظهور للفنانة سهير رمزى مع زوجها وذلك اثناء تواجدها فى احد الملاهى.
شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم
نشر الصحفى سعيد الحريرى مقطف فيديو جديدا لم ينشر من قبل فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم ويكشف الفيديو تفاصيل دخول القتيل محمد الموسى الى الفيلا.
أصالة تتعرض لهجوم شرس وتواجه اتهامًا بالسرقة.. تفاصيل
تعرّضت الفنانة أصالة إلى هجوم شرس بسبب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" الذى حقق حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب بسبب اتهامها بالاقتباس من فيديو كليب أجنبى بعنوان "Dear Society".
الإصابة تضرب الاحبال الصوتية للفنان خالد الصاوى.. تفاصيل
نشر الفنان خالد الصاوي صورة وتعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعليه علامات المرض.
شاهد.. أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى الكامل فى رأس البر
نشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدة لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر وذلك داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.
شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال
تداول نشطاء التواصل الاجتماعى على انستجرام أحدث ظهور للفنانة سهير رمزى مع زوجها وذلك اثناء تواجدها فى احد الملاهى.
شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم
نشر الصحفى سعيد الحريرى مقطف فيديو جديدا لم ينشر من قبل فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم ويكشف الفيديو تفاصيل دخول القتيل محمد الموسى الى الفيلا.
أصالة تتعرض لهجوم شرس وتواجه اتهامًا بالسرقة.. تفاصيل
تعرّضت الفنانة أصالة إلى هجوم شرس بسبب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" الذى حقق حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب بسبب اتهامها بالاقتباس من فيديو كليب أجنبى بعنوان "Dear Society".
الإصابة تضرب الاحبال الصوتية للفنان خالد الصاوى.. تفاصيل
نشر الفنان خالد الصاوي صورة وتعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعليه علامات المرض.
شاهد.. أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى الكامل فى رأس البر
نشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدة لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر وذلك داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.