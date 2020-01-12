سيف الجزيري: تنفيذ تعليمات عماد النحاس سر تألقي مع المقاولون.. فيديو

أبدى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، سعادته بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم في الدوري.



وقال الجزيري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إنه لا يفرق معه من يسجل الأهداف مع المقاولون العرب في المباريات، ولكن الأهم أن يحقق الفريق نتائج جيدة، ويواصل انتصاراته.



وتابع أن تغيير مركزه في الملعب لا يمثل له أزمة نهائيا، وأن اللاعبين لديهم مرونة تكتيكية جيدة في هذا الأمر.



وأضاف أنه يحرص على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، وهذا سر تألقه خلال الفترة الأخيرة.



وأكد أنه لا يركز أو يشغل باله بالعروض على الإطلاق، معلنا عن استمراره مع المقاولون العرب.

