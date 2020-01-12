مضمونة وصحية .. كيفية زراعة الطماطم في المنزل

تهتم بعض السيدات بالشرفة من خلال وضع المزروعات، فالطماطم واحدة من أبرز الخضراوات التي يمكن زراعتها بخطوات سهلة وبسيطة.



تعرفي على كيفية زراعة الطماطم في المنزل، وفقًا لموقع "goodhousekeeping".



- يجب أولا اختيار نوع الطماطم المناسبة والممتازة للحصول على بذورها، حيث إن الطماطم الجيدة تعطي بذور جيدة بعد زراعتها.



- تقسم الطماطم وتنزع البذور منها ثم تغسل البذور جيدا في مصفاة وتترك حتى تجف.



- توضع بذور الطماطم في قطعة من الشاش ثم توضع في الهواء لعدة أيام حتى تجف تماما ولا تتعرض للعفن عند زراعتها.



- في قصرية زرع كبيرة الحجم نضع التربة الخصبة والسماد الطبيعي ويجب أن يكون السماد ضعف كمية التربة.



- نقوم بعمل حفر متباعدة في التربة ووضع البذور بها ثم تغطى بالتربة مرة أخرى.



- تسقى البذور مرتين يوميا، صباحًا ومساءً.



- بعد أسبوع تقلل كمية المياه بأن تسقى البذور مرة واحدة في اليوم وتترك حتى تنضج الثمار.



- تحتاج الطماطم حتى تنبت الثمار الى 6 شهور.