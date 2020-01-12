AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مضمونة وصحية .. كيفية زراعة الطماطم في المنزل

الأحد 12/يناير/2020 - 04:44 ص
كيفية زراعة الطماطم
كيفية زراعة الطماطم في المنزل
Advertisements
حياة عبد العزيز
تهتم بعض السيدات بالشرفة من خلال وضع المزروعات، فالطماطم واحدة من أبرز الخضراوات التي يمكن زراعتها بخطوات سهلة وبسيطة.

تعرفي على كيفية زراعة الطماطم في المنزل، وفقًا لموقع "goodhousekeeping".

- يجب أولا اختيار نوع الطماطم المناسبة والممتازة للحصول على بذورها، حيث إن الطماطم الجيدة تعطي بذور جيدة بعد زراعتها.

- تقسم الطماطم وتنزع البذور منها ثم تغسل البذور جيدا في مصفاة وتترك حتى تجف.

- توضع بذور الطماطم في قطعة من الشاش ثم توضع في الهواء لعدة أيام حتى تجف تماما ولا تتعرض للعفن عند زراعتها.

- في قصرية زرع كبيرة الحجم نضع التربة الخصبة والسماد الطبيعي ويجب أن يكون السماد ضعف كمية التربة.

- نقوم بعمل حفر متباعدة في التربة ووضع البذور بها ثم تغطى بالتربة مرة أخرى.

- تسقى البذور مرتين يوميا، صباحًا ومساءً.

- بعد أسبوع تقلل كمية المياه بأن تسقى البذور مرة واحدة في اليوم وتترك حتى تنضج الثمار.

- تحتاج الطماطم حتى تنبت الثمار الى 6 شهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيفية زراعة الروز ماري في المنزل

مصر تستورد 97% من احتياجاتها.. نقيب الفلاحين يكشف موردا مجهولا لصناعة الزيوت

سر تقلص العملات الورقية بالأسواق

تراجع الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين.. الوزراء يرد

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

زراعة الإسماعيلية تناقش أهم الأمراض المنقولة بالبذرة وطرق مكافحتها

ترشيحاتنا

بعد انفصال والدتها عن طارق العريان .. لحظة بكاء ابنة أصالة فى حفلها الخيري| فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا

خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

البترول: اتفاقية إسرائيل وقبرص واليونان لنقل غاز المتوسط مختلفة وليست لها علاقة بمصر

شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل