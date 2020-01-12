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مرأة

للحوامل.. 7 أسباب تؤدي للولادة المبكرة | تعرفي عليها

الأحد 12/يناير/2020 - 05:31 ص
7 أسباب تؤدي للولادة
7 أسباب تؤدي للولادة المبكرة
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حياة عبد العزيز
الحمل الطبيعى أو الكامل يستمر حوالى 40 أسبوعا، ولكن فى بعض الحالات تحدث تشنجات تتسبب بفتح عنق الرحم قبل الأسبوع الـ 37 للحمل وهذا ما يسمى "بالولادة المبكرة"،التى يسبقها العديد من الأعراض منها تشنجات في الجزء السفلي من البطن، ألم أسفل الظهر، شعور بزيادة الضغط في منطقة الحوض.

كشفت الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن أسباب الولادة المبكرة.

أسباب الولادة المبكرة
- العديد من الحالات التي تكثر فيها الولادة المبكرة منها.
- حدوث ولادة مبكرة في الماضي.
- الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.
- تدخين السجائر.
- الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.
- نقص أو زيادة في الوزن قبل الحمل.
- أحداث حياتية ضاغطة، كموت قريب أو التعرض لأحداث حياتية عنيفة بشكل خاص، الإجهاض المتكرر.
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