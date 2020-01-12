شاهد.. المياه تتحول إلى قطع زجاجية في السعودية

نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، وثق اليوم عدد من المواطنين مقطع فيديو يكاد لا يصدق.



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمياه تتحول إلى زجاج بسبب شدة البرودة التي تتعرض لها منطقة مركز الشفا.



يظهر في مقطع الفيديو أحد المواطنين وهو يضع يده ع الماء فيستخرج قطع مجمدة تشبه الزجاج بسبب البرد القارس.



وتعرضت الطائف لموجة شديدة البرودة في الآونة الأخيرة تأثرت بها مناطق مثل الشفا وبني سعد بشدة، مع تساقط الثلوج على عدد من مناطق المملكة.

