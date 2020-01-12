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رياضة

ضياء السيد: أتوقع خوض الزمالك لقاء السوبر الإفريقي

الأحد 12/يناير/2020 - 06:32 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
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ريهام بكير
توقع ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق أن يخوض الزمالك لقاء السوبر الإفريقي المقرر إقامته في قطر أمام الترجي التونسي.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتوقع أن يخوض الزمالك السوبر الأفريقي، كما أن لديه فرصة كبيرة لحصد اللقب وإضافة بطولة جديدة لرصيده".

وأضاف: "إقامة السوبر الأفريقي من مباراة واحدة يجعل كفة الزمالك أرجح للفوز باللقب القاري، كما أن نتائج الزمالك تفرض الهدوء داخل الفريق".

وأتم: "عودة مصطفى فتحي إضافة كبيرة للزمالك وأتمنى مشاركته بصفة أساسية في مباراتي الأبيض المقبلتين بالدوري".
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