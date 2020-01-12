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أخبار البلد

#تحيا_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا إيد واحدة

الأحد 12/يناير/2020 - 05:37 ص
تحيا مصر
تحيا مصر
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #تحيا_مصر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏كلنا إيد واحدة
‎#تحيا_مصر
‎#تحيا_الجيش

‏لازم تحيا عشان ربنا حافظها من الخونة ‎#تحيا_مصر

‏‎#تحيا_مصر
‎#المناورة_قادر_2020
‎#حماية_وطن
جيشنا باذن الله قادر
وعدونا على مواجهتنا مش قادر

‏كن على يقين أن للوطن رجال تحميه ‎#تحيا_مصر

‏ومن مصر ام الدنيا تحيا مصر حبيتها صراحه 😘❤️ ‎#تحيا_مصر
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