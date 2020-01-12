تحيا_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا إيد واحدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #تحيا_مصر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
كلنا إيد واحدة
#تحيا_مصر
#تحيا_الجيش
لازم تحيا عشان ربنا حافظها من الخونة #تحيا_مصر
#تحيا_مصر
#المناورة_قادر_2020
#حماية_وطن
جيشنا باذن الله قادر
وعدونا على مواجهتنا مش قادر
كن على يقين أن للوطن رجال تحميه #تحيا_مصر
ومن مصر ام الدنيا تحيا مصر حبيتها صراحه 😘❤️ #تحيا_مصر
كلنا إيد واحدة
#تحيا_مصر
#تحيا_الجيش
لازم تحيا عشان ربنا حافظها من الخونة #تحيا_مصر
#تحيا_مصر
#المناورة_قادر_2020
#حماية_وطن
جيشنا باذن الله قادر
وعدونا على مواجهتنا مش قادر
كن على يقين أن للوطن رجال تحميه #تحيا_مصر
ومن مصر ام الدنيا تحيا مصر حبيتها صراحه 😘❤️ #تحيا_مصر