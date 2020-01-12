تحيا_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا إيد واحدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #تحيا_مصر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏كلنا إيد واحدة

‎#تحيا_مصر

‎#تحيا_الجيش



‏لازم تحيا عشان ربنا حافظها من الخونة ‎#تحيا_مصر



‏‎#تحيا_مصر

‎#المناورة_قادر_2020

‎#حماية_وطن

جيشنا باذن الله قادر

وعدونا على مواجهتنا مش قادر



‏كن على يقين أن للوطن رجال تحميه ‎#تحيا_مصر



‏ومن مصر ام الدنيا تحيا مصر حبيتها صراحه 😘❤️ ‎#تحيا_مصر

