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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تنشر فيديوهات من مظاهرات إيران.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقاطع فيديو من التظاهرات التي اندلعت، أمس السبت، في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية.

وقال الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على تويتر: "يواصل الشعب الإيراني احتجاجاته ضد أكاذيب وعجز ووحشية نظام آيات الله".

ويظهر الفيديو احتجاجات الإيرانيين في طهران ورشت وبابل أصفهان وشيراز، والتي تطالب بإسقاط النظام، حيث هتف المتظاهرون بـ"الموت للكاذبين".

ويظهر الفيديو كذلك عنف عناصر الأمن خلال محاولتهم قمع التظاهرات، واستخدامهم الغاز المسيل للدموع باتجاه الحشود.

وأضافت: "نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلا أفضل".

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

وتأتي تظاهرات يناير تجديدا للتظاهرات التي عمت إيران في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغردا باللغتين الإنجليزية والفارسية: "إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

وأضاف: "ينبغي على الحكومة الإيرانية السماح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقة والإخبار بالحقيقة من الأرض خلال تظاهرات الشعب الإيراني".

وتابع: "لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، أو قطع للإنترنت.. العالم يشاهد".

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".
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