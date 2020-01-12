وزير الخارجية القبرصي يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان غدا



وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إن كريستودوليدس سوف يلتقي أيضا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ليوقع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والتعاون الفني.



يقوم وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس بزيارة رسمية إلى اليونان غدا /الإثنين/، يلتقي خلالها بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس وزرائه كيرياكوس ميتسوتاكيس.