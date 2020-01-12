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أخبار العالم

وزير الخارجية القبرصي يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان غدا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يقوم وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس بزيارة رسمية إلى اليونان غدا /الإثنين/، يلتقي خلالها بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس وزرائه كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إن كريستودوليدس سوف يلتقي أيضا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ليوقع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والتعاون الفني.
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