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رياضة

ملخص مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي .. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:40 ص
مباراة لاتسيو ونابولي
مباراة لاتسيو ونابولي
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القسم الرياضي
حقق فريق لاتسيو فوزا ثمينا من ضيفه نابولي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لاتسيو من توقيع نجمه شيرو إيموبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ويعد هذا الانتصار هو العاشر على التوالي للاتسيو خلال مسيرته في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع.
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