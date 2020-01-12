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مرأة

تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة

الأحد 12/يناير/2020 - 12:02 م
فساتين أصالة
فساتين أصالة
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رشا عوني
تألقت النجمة السورية أصالة في حفلها الغنائي الذي أحيته أول أمس للتبرع بإيراداته لمرضى السرطان، وكان ذلك أول ظهور لـ أصالة بعد طلاقها من طارق العريان، بعد أن أعلنت بشكل رسمي على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام.

في حفلها أول أمس تألقت أصالة في فستان وردي أنيق من تصميم نيكولا جبران، وكانت إطلالتها ملفتة وجذابة، واعتبرها رواد مواقع التواصل الإجتماعي محاولة منها كي تظهر في مظهر القوة بعد الطلاق، خاصة وأن فستانها كان مميزًا ولفت انتباه متابعيها على فيسبوك وأنستجرام.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أصالة بهذه الأناقة، فخزانتها مليئة بالعديد من الفساتين المميزة مختلفة الأشكال والألوان ومن مختلف مصممي الأزياء في العالم العربي.

خلال العامين الماضيين استطاعت أصالة أن تأسر قلوب متابعيها بمجموعة من الفساتين التي تداولها الكثيرون على السوشيال ميديا، باختلاف التصميمات المميزة التي ملأت حسابها على أنستجرام.

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مابين الأبيض، الروز، الأسود، الأصفر، تألقت أصالة في عدة فساتين مبهرة سابقًا كان أخرها أول أمس بفستانها الوردي، فهي لها ذوق خاص وتنجح في اختيار إطلالتها بعناية لتمنحها مظهرًا أصغر من عمرها .
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
تألقت بعد طلاقها.. أجمل 20 فستانا في خزانة أصالة
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