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توك شو

ها إيه تانى.. مشاهدو صباح البلد يختارون الـ ترند في فقرة السوشيال ميديا.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 12:08 م
تريند الشارع
تريند الشارع
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ريهام فيكتور
قدمت الإعلامية لميس سلامة، فقرة جديدة من السوشيال خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد ميديا" بعنوان "الشارع يختار تريند الأسبوع على السوشيال ميديا".

وقالت لميس سلامة: "السوشيال ميديا نتعرض لها يوميا ونستقبل الأخبار المواضيع الجديدة والشيقة عليها"، لافتة إلى أن كل فترة يصبح هناك "ترند" جديد على فيسبوك ينتشر بين الناس ويتداولونه بينهم.

وعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرا حول ظاهرة التريند المتداول على السوشيال ميديا تلك الفترة، فكان رد أحد المارة أنه يحب أن يشارك أصدقاءه بصورة محيي إسماعيل فى تريند "ها إيه تانى!".

وقال آخر: "أغانى محمد رمضان بتطلع تريند كل فترة بشكل كبير"، وأوضح آخر أن هناك صورة قطة تبكى هي التريند لهذا العام.

ونوه آخر إلى أن أغنية "عشان تبقى تقولى لا" هى التريند الآن والأكثر مشاهدة على السوشيال ميديا بوجه عام.

ورغم من كل هذه الآراء والترندات المتنوعة، إلا أن هناك آخرين غير متابعين لما يحدث على السوشيال ميديا فيما يخص كل هذه الترددات المختلفة.
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