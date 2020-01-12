14 ألف مشروع تنموي من الأورمان لأهالي بني سويف

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى بني سويف بلغت 13431 مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن.



وأوضح شعبان أن ذلك يأتي ضمن استراتيجيات الجمعية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة بني سويف.



مشيرا إلى أنه فى عام 2019 قامت الأورمان بتوزيع (251) قرض حسن للشباب غير القادر ومعدومى الدخل، كذلك قامت بتسليم (48) كشك وذلك فى مراكز المحافظة المختلفة (مركز الواسطى - مركز ناصر – مركز بني سويف – مركز أهناسيا - مركز ببا - مركز سمسطا - مركز الفشن )، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.



جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة بني سويف تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.

