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أخبار العالم

إسرائيل تطلق اسم زعيم عربي على أحد شوارعها الرئيسية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:16 م
اسرائيل تطلق اسم
اسرائيل تطلق اسم زعيم عربي على أحد شوارعها الرئيسية
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دعاء أبوهشيمة
أطلقت إسرائيل اليوم، الاحد، اسم ملك عربي على أحد شوارعها الرئيسة بمدينة القدس.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، ذكرت فيها أنها أطلقت اسم العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، على أحد شوارع قرية أبو غوش الرئيسة بمدينة القدس، وذلك تكريما لقيادته الحكيمة وجهود في إرساء السلام"؛ بحسب "إسرائيل بالعربية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "صباح الخير مع لفتة رائعة في إسرائيل إطلاق اسم المغفور له ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، على شارع في قرية أبو غوش، تكريما لقيادته الحكيمة وجهوده في إرساء السلام".

وتقع بلدة أبو غوش، وهي بلدة عربية، في إسرائيل على بعد 10 كم غرب القدس، على طريق تل أبيب - القدس السريع.

وجدير بالذكر أن أول طابع بريد إسرائيلي كان يحمل صورة العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، في العام 2000.
إسرائيل تطلق اسم زعيم عربي على أحد شوارعها الرئيسية
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