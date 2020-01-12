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اقتصاد

ارتفاع أسعار الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-1-2020 .. خدمات

الأحد 12/يناير/2020 - 12:02 م
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2020 حسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه ،البطاطس بين 3 و5 جنيهات ،البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

وسجلت الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه، الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات ،اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

وسجلت الجوافة بين 5 و9 جنيهات ، الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها.
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