ارتفاع أسعار الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-1-2020 .. خدمات

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12 يناير 2020 حسب الموقع الرسمي لسوق العبور.





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه ،البطاطس بين 3 و5 جنيهات ،البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.





وسجلت الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه، الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.





وتراوح الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.





فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات ،اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.



