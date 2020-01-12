امتحانات بالشوكولاتة.. أستاذ بإعلام قنا توزع حلويات على طلابها داخل اللجان









واصلت الدكتورة كريمة كمال، مدرس الصحافة بكلية إعلام قنا، توزيع شوكولاتة مرفقة برسائل تحفيز وتشجيع لطلابها أثناء أداء الامتحانات، في محاولة لتخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مستندة في ذلك إلى دراسة علمية أكدت بأن مكعب واحد من الشوكولاتة كفيل بتحسين المزاج العام للشخص وإحداث حالة من السعادة.وقالت الدكتورة كريمة كمال- مدرس بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، تعودت على توزيع الشوكولاتة على الطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات ومعها كروت ورقية تحمل عبارات تحفيزيه ومضحكه لكسر حاجز الرهبه و القلق لدى الطلاب و تشجيعهم على التركيز والإبداع فى المادة التي يؤدون امتحانها.وأضافت "كمال"، أن "الدراسات أثبتت أن مكعب واحد من الشوكولاتة كفيل بأن يجعل الشخص سعيدًا ويحسن المزاج العام، وكان هذا هدفي من اختيار الشيكولاته تحديدًا، كما أن العلاقة بين الأستاذ الجامعي وطلابه ليست فقط تدريس لكن لا بد أن يقوم المدرس بدور أفراد الأسرة مع طلابه، للارتقاء بمستوى الطالب".وأشارت كمال، إلى أنها حريصة على توزيع الشوكولاتة على طلابها بجهد ذاتي منها، لأنها تعلن تمامًا أن التحفيز المعنوي للطالب أو الطالبة كفيل بإحداث أفضل النتائج الإيجابية.يذكر أن طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى يؤدون اليوم امتحان مادة الإخراج الصحفي.