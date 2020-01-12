لكل اسم حكاية.. سادات قريش ببلبيس.. أول مسجد في مصر وأفريقيا

تتميز محافظة الشرقية بوجود العديد من الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية التي تميزها عن غيرها من المحافظات ومن أبرز تلك الأماكن مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية والذي يعد من أقدم المساجد بمصر وأفريقيا.



فيما حرص موقع صدى البلد على رصد أبرز المعلومات حول تاريخ نشأة المسجد والذي تم بناؤه على يد عمرو بن العاص سنة 18 هجرية، وتم تجديده في عهد الأمير مصطفى الكاشف سنة 102 هجرية، وجاءت تسميته بـ سادات قريش، تكريمًا لشهداء المسلمين عند فتحهم مصر، في معركتهم ضد الرومان في بلبيس،حيث استشهد من جيش المسلمين عدد كبير ممن ينتسبون إلى قبيلة قريش.



ويعد مسجد سادات قريش من أهم المعالم الإسلامية البارزة بمحافظة الشرقية وهو أول مسجد بُني في مصر وأفريقيا قبل مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، ومسجد الرحمة في الإسكندرية.



المسجد مستطيل الشكل يحتوي على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية، ومقسم إلي أربعة أروقة موازية لحائط القبلة، وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال، وتبلغ مساحته حوالي ثلاثة آلاف متر مربع، وتم تجديد هذا المسجد في العهد العثماني على يد أمير مصر أحمد الكاشف الذي أنشأ المئذنة.



تم بناء المسجد فى سنة 18 من الهجرة فى العام الأول من الفتح الإسلامى؛ واشترك فى تحديد القبلة 25 صحابيا، وتعتبر قبلته القبلة الرئيسية فى مصر وأقدم قبلة بعد المساجد الـ3 المسجد الحرام والأقصى وقباء.



مئذنة سادات قريش مسجلة كأثر بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951 بالشرقية، وقد تم التعدي عليها والبناء حولها وهي ناقصة بدون قمة ونهايتها متهدمة، وفي السبعينيات تم فك جزء آخر منها ملقى بجانبها.



