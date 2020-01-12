AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. سادات قريش ببلبيس.. أول مسجد في مصر وأفريقيا

الأحد 12/يناير/2020 - 06:21 م
مسجد سادات قريش بمدينة
مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس
Advertisements
محمد الطحاوي
تتميز محافظة الشرقية بوجود العديد من الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية التي تميزها عن غيرها من المحافظات ومن أبرز تلك الأماكن مسجد سادات قريش بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية والذي يعد من أقدم المساجد بمصر وأفريقيا.

فيما حرص موقع صدى البلد على رصد أبرز المعلومات حول تاريخ نشأة المسجد والذي تم بناؤه على يد عمرو بن العاص سنة 18 هجرية، وتم تجديده في عهد الأمير مصطفى الكاشف سنة 102 هجرية، وجاءت تسميته بـ سادات قريش، تكريمًا لشهداء المسلمين عند فتحهم مصر، في معركتهم ضد الرومان في بلبيس،حيث استشهد من جيش المسلمين عدد كبير ممن ينتسبون إلى قبيلة قريش.

ويعد مسجد سادات قريش من أهم المعالم الإسلامية البارزة بمحافظة الشرقية وهو أول مسجد بُني في مصر وأفريقيا قبل مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، ومسجد الرحمة في الإسكندرية.

المسجد مستطيل الشكل يحتوي على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية، ومقسم إلي أربعة أروقة موازية لحائط القبلة، وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال، وتبلغ مساحته حوالي ثلاثة آلاف متر مربع، وتم تجديد هذا المسجد في العهد العثماني على يد أمير مصر أحمد الكاشف الذي أنشأ المئذنة.

تم بناء المسجد فى سنة 18 من الهجرة فى العام الأول من الفتح الإسلامى؛ واشترك فى تحديد القبلة 25 صحابيا، وتعتبر قبلته القبلة الرئيسية فى مصر وأقدم قبلة بعد المساجد الـ3 المسجد الحرام والأقصى وقباء.

مئذنة سادات قريش مسجلة كأثر بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951 بالشرقية، وقد تم التعدي عليها والبناء حولها وهي ناقصة بدون قمة ونهايتها متهدمة، وفي السبعينيات تم فك جزء آخر منها ملقى بجانبها.

Advertisements

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب في صاحبة السعادة

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

فيديوجراف| أهم تصريحات وزير البترول عن اكتشافات الغاز الجديدة

بعد مقتل السوري محمد الموسى.. الشبهات تحوم حول دوافع زوج نانسي عجرم

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة