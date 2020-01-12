هل تسقط الصلاة عن المسن غير المدرك.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة لا تجب على غير المدرك؛ لأنه لا يميز ما يقال في الصلاة أو يفعل فيها.
وأضاف وسام في إجابته عن سؤال: «هل تسقط الصلاة على المسن غير المدرك، علمًا أنه لن يجيد إلا الحركات فقط؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن من وصل إلى مرحلة لا يدرك معها الصلاة وما فيها من حركات؛ سقطت عنه.
وأوضح أمين الفتوى أنه لابد من وجود الإدراك في الصلاة؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية ومعرفة بما يتعلق بها من أقوال وأفعال؛ فإن لم يوجد تسقط الصلاة عن المكلف بها.
واختتم أنه بناء على ذلك لا تجب الصلاة على غير المدرك، منوهًا: هذا من رحمة الله – سبحانه وتعالى- بعباده إذا بلغ أحد منهم هذه المرحلة من السن والمرض.
هل تسقط الصلاة عن المريض؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا.
وأوضح«عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسنية على فيس بوك، ردًا على سؤال عن كيفية صلاة المريض العاجز، أنه بالنسبة للقراءة وأذكار الصلاة، يمكنه أن يجريهما على قلبه إن لم يستطع بلسانه.
وأكد أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مهما بلغ مرضه، حتى لو كان طريح الفراش ما دام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله، لافتًا إلى أن الإنسان بالعقل لا زال مكلفًا؛ وأنها تسقط عنه إذا زال عقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».
هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع اداءها.
وأكد ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة واهمية ادائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.
هل الصلاة في الحرمين تسقط الصلوات الفوائت؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لا تسقط الصلوات الفائتة.
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الصلاة في المسجد الحرام تعد 100 ألف صلاة في الثواب وليس الفعل.
وتابع: أن هناك فرقًا بين الثواب والفعل فمن فاتته صلوات لأكثر من سنة فهي معلقة في رقبة صاحبها حتى يقضيها، ولا يصح من يقول سأذهب إلى المسجد الحرام لأصلي به لأسقط هذه الفوائت، مشيرًا إلى أن من فاتته الصلوات لعدة سنوات يجب قضاؤها ولا يعوضه ثواب الصلاة في الحرمين.
وأضاف وسام في إجابته عن سؤال: «هل تسقط الصلاة على المسن غير المدرك، علمًا أنه لن يجيد إلا الحركات فقط؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن من وصل إلى مرحلة لا يدرك معها الصلاة وما فيها من حركات؛ سقطت عنه.
وأوضح أمين الفتوى أنه لابد من وجود الإدراك في الصلاة؛ لأنها عبادة تحتاج إلى نية ومعرفة بما يتعلق بها من أقوال وأفعال؛ فإن لم يوجد تسقط الصلاة عن المكلف بها.
واختتم أنه بناء على ذلك لا تجب الصلاة على غير المدرك، منوهًا: هذا من رحمة الله – سبحانه وتعالى- بعباده إذا بلغ أحد منهم هذه المرحلة من السن والمرض.
هل تسقط الصلاة عن المريض؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا.
وأوضح«عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسنية على فيس بوك، ردًا على سؤال عن كيفية صلاة المريض العاجز، أنه بالنسبة للقراءة وأذكار الصلاة، يمكنه أن يجريهما على قلبه إن لم يستطع بلسانه.
وأكد أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مهما بلغ مرضه، حتى لو كان طريح الفراش ما دام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله، لافتًا إلى أن الإنسان بالعقل لا زال مكلفًا؛ وأنها تسقط عنه إذا زال عقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».
هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع اداءها.
وأكد ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة واهمية ادائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.
هل الصلاة في الحرمين تسقط الصلوات الفوائت؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لا تسقط الصلوات الفائتة.
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الصلاة في المسجد الحرام تعد 100 ألف صلاة في الثواب وليس الفعل.
وتابع: أن هناك فرقًا بين الثواب والفعل فمن فاتته صلوات لأكثر من سنة فهي معلقة في رقبة صاحبها حتى يقضيها، ولا يصح من يقول سأذهب إلى المسجد الحرام لأصلي به لأسقط هذه الفوائت، مشيرًا إلى أن من فاتته الصلوات لعدة سنوات يجب قضاؤها ولا يعوضه ثواب الصلاة في الحرمين.