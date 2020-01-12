مؤسس جمعية الرفق بالحيوان معلقا على فيديو القطة: العقوبة تشمل الوالدين

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، لشاب وضع قطته في جهاز الميكروويف لتدفئتها بسبب البرد ولكن في الواقع كان المشهد مؤسفا.



نشر ذلك الشاب المقطع عبر حسابه على تويتر بهدف السخرية والضحك، إلا أن السحر انقلب على الساحر، وتسبب في إثارة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب الكثير من الرواد بإزالته لأنه يعتبر انتهاكا لحقوق الحيوان.



وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أن مؤسس جمعية الرفق بالحيوان في السعودية أبدى غضبه الشديدة من ذلك الفيديو وبسبب تفاهة الشاب وتعامله مع أرواح الحيوانات وكأنها لعبة.



وطالب " منصور الخنيزان" مؤسس جمعية الرفق بالحيوان معاقبة ذلك الشاب، وليس الناشر فقط فهو طلب معاقبة كل من ساهم في نشر ذلك الفيديو، بداية من الأب والأم ومحاكمتهم بالإهمال وسوء التربية.