الأمير تشارلز يتوجه لعمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

وصل الأمير تشارلز، اليوم، الأحد، إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



وذكرت صحيفة "دايلي ميل"، أن الأمير تشارلز أمير ويلز انتقل إلى عمان رفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس.



ومن المتوقع أن يعود تشارلز في أسرع وقت لحضور قمة طائرة بشأن انفصال الأمير هاري وزوجته عن العائلة المالكة في بريطانيا يوم الاثنين.



وتلقى السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.



ونعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970، وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.