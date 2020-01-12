AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البلاستيك بثلاثية في معسكر السويس

الأحد 12/يناير/2020 - 05:03 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
Advertisements
عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا وديا على فريق البلاستيك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الدور الثاني من مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح التسجيل حمادة ناصر قي الدقيقة السادسة، وأضاف أحمد وجيه الثاني في الدقيقة التاسعة، واختتم محمد شاهين أهداف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الأخيرة. 

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في مدينة السويس، مدته ستة أيام، وينتهي يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن ودية ثانية سوف تقام عصر غد أمام فريق المرج، على نفس ملعب مباراة اليوم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن القناة والداخلية صاحبي المركز الثاني، ويواجه كليوباترا فريق الداخلية في الجولة الثانية عشر بافتتاح لقاءات الدور الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الشوط الأول.. سيراميكا كليوباترا يتقدم على الزرقا بهدف نظيف

سيراميكا كليوباترا يواصل تربعه على قمة المجموعة الثانية بالتعادل مع القناة

شاهد | ضربة جزاء احتسبها البنا ضد سيراميكا كليوباترا أمام القناة

معتز البطاوي: الروح سر انتصارات سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يعزز تصدره لدوري الدرجة الثانية بتعادل مع كوكاكولا

‎هيثم شعبان: التعادل مع كوكاكولا لم يعرقل مسيرة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

في رسالة عاجلة.. شيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية للمرة الثانية

تفاصيل جديدة.. آخر تطورات قضية زوج نانسي عجرم من البداية للنهاية

بريزنتيشن تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك.. اعرف الموعد

عقب وقف إطلاق النار في ليبيا.. فايز السراج يلتقي أردوغان في إسطنبول

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

AdvertisementS

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال بعد الهزيمة من النجم الساحلي

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

أخبار الرياضة .. الترجي في ورطة قبل مواجهة الزمالك .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم.. وحمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال

قبل مواجهة حرس الحدود .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم

أحمد رفعت: هدفي في الأهلي صحيح 100%.. ولا أعرف مصيري مع الزمالك

طلب جديد من فايلر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع بلاتينيوم

مهاجم الاتحاد السكندري الجديد: رحلت عن النجم الساحلي بسبب 50 دولارا.. فيديو

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.. أنيس البدري يضع الترجي في ورطة

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

خارطة طريق الأهلي لـ ضمان التأهل لـ دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان اقترابه من سموحة.. مسيرة صلاح محسن مع الأهلي بالأرقام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة