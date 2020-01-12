وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على البلاستيك بثلاثية في معسكر السويس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا وديا على فريق البلاستيك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الدور الثاني من مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.





جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح التسجيل حمادة ناصر قي الدقيقة السادسة، وأضاف أحمد وجيه الثاني في الدقيقة التاسعة، واختتم محمد شاهين أهداف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الأخيرة.





ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في مدينة السويس، مدته ستة أيام، وينتهي يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن ودية ثانية سوف تقام عصر غد أمام فريق المرج، على نفس ملعب مباراة اليوم.



