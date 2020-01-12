«الثروة السمكية» تكشف عن وضع خطة جديدة لتصدير الأسماك للخارج ..فيديو

قال الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن سمك "الدنيس" المصري يمتلك شهرة كبيرة فى الخارج.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن إنتاج مصر من الأسماك فى 2018 وصل لـ 1.9 مليون طن.





وتابع الدكتور خالد أحمد السيد، أن لدينا نظامًا جيدًا للاستزراع السمكى، والمزارع آمنة بنسبة 100%.





وأشار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إلى أنه تم وضع خطة لفتح أسواق بالخارج لتسويق الأسماك التي يتم إنتاجها فى مصر.





ونوه الدكتور خالد أحمد السيد، بأنه يتم تنفيذ مشروعات لاستزراع الجمبرى ودمياط ستكون محطتنا الأولى في ذلك المشروع.