AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مكنتش أتوقع يروح الاهلي.. أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك عن تفاصيل ما تردد عن ضرب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والفارس الأبيض السابق للمدرب السويسرى كريستيان جروس المدرب السابق للقلعة البيضاء.

قال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": واقعة ضرب كهربا للسويسرى كريستيان جروس مشفتش بعينى أى حاجة من دى وأنا كمدرب مش هقبل أنك تيجى تضربنى والكلام ده المفروض مردود عليه من نفسه ومش محتاج توضيح أمام الشارع الرياضي.

أشار إلى أن فريق الزمالك محتاج مهاجم ولابد من عودة الكونغولى كاسونجو فى عملية الإستبدال بإنتقالات يناير الجارية بجانب مصطفى محمد لافتا إلى أنه يمتلك عقدا مع النادى وله رصيد فى الفارس الأبيض.

أضاف: مكنتش اتوقع كهربا يروح الأهلي الموضوع مكانش فنى لكنه ماديات وكنت أتمنى يفضل فى الزمالك ويكمل الموسم وكان هيفرق فى آخر 3 مباريات وكهربا لاعب دولى وكويس مشيرا إلى أن ظروف نادى الزمالك الحالية متشابهة مع النادى الأهلي والذى مر به خلال الموسم الماضى.

شدد على أن محمود عبدالرحيم "جنش" يعتبر رقم واحد فى حراسة مرمى الفارس الأبيض وفى حال تمتعه بالجاهزية الفنية والبدنية يتم الإستعانة به موضحا أنه من الضرورى الوقوف إلى جانب محمد عواد حارس المرمى وألا يقسُ عليه أحد فى الوقت الراهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير عزمي مجاهد: ملحقتش أفرح بالكونفدرالية.. وترتيب المباريات أضاع الدوري الماضي

أمير عزمي يفجر مفاجأة في اكتشاف عبد الله جمعة بالزمالك

خالد جلال: الأهلي لا يحتاج كهربا.. واللاعب ترك الزمالك في وقت قاتل .. فيديو

أمير عزمى مجاهد: لاعيبة الزمالك مش بتاعة فلوس.. فيديو

أمير عزمي يكشف كواليس رحيل جروس والمتسبب في ضياع الدوري.. فيديو

أمير عزمى: خالد جلال اتظلم ورحيل جروس لم يهز عرش الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ فستان من تصميم هانى البحيرى.. لطيفة فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

أول تعليق من روسيا على اجتماع حفتر والسراج في موسكو

بإطلالة شتوية.. عبير صبرى تخطف الأنظار من باريس

فايلر يطالب الجهاز الطبي للأهلي بتجهيز رمضان صبحي لموقعة النجم الحاسمة

أخبار الرياضة ليلا..شرط مهاجم الأهلي الجديد .. موقف الزمالك من السوبر الإفريقي.. شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه

لتوزيعها على المواطنين.. تموين كفرالشيخ يتسلم 3830 بطاقة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة

بسبب "سؤال غبي".. مطعم يضيف غرامة على فاتورة أحد زبائنه.. تفاصيل

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه