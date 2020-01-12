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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو جميع الأطراف الالتزام به

الأحد 12/يناير/2020 - 07:40 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي
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أ ش أ

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالإعلان الذي صدر لوقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

ودعا رئيس البرلمان العربي -في بيان اليوم الأحد- كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين باعتباره خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة السياسية في ليبيا، داعيًا أن يحفظ الله ليبيا وشعبها الشقيق.

وعقد رئيس البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعًا مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءً على طلبه، سلمه رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.
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