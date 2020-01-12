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رياضة

بيراميدز يهزم المصري 2-0 ويتأهل رسميا لدور الـ8 في كأس الكونفدرالية.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 07:59 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا علي المصري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ4، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق إيريك تراوري من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق محمد نبيل "دونجا"، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة ينفرد بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة ، ويتاهل رسميا الي دور الـ8، بينما تجمد المصري فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي نفس المجموعة تعادل رينجيرز النيجيري مع نظيره إف سي نواذيبو بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم .

وجاء ترتيب المجموعة الاولي كالآتي:
-بيراميدز: 12 نقاط.
-المصري: 6 نقاط.
-رينجيرز: نقطتين.
-إف سي نواذيبو: نقطتين.
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