قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد.. تعرف عليها

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، لمتابعة ديربي مدريد الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.





القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:





تذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD1، وKSA SPORTS HD3، وتُنقل المباراة عبر قناتي الرياضية السعودية 1، و3، بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً.



