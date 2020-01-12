ما أفضل نوع فجل لتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال؟

يمتلك الفجل عدة ألوان وأنواع كالأحمر، مع القليل من اللون الأبيض، المستدير أو الطويل الوردي الأسود والأبيض، يستخدم في أنواع كثيرة من السلطات كالفتوش كما أنه يستخدم في الطبخ، لكن أشار موقع " bold sky " للفوائد الجنسية لنوع شهير من الفجل، وأكد أن أفضل نوع في تعزيز القدرة الجنسية هو النوع الأبيض الطويل وأن تكون أوراقه عريضة، ويفضل عند شرائه اختيار الحبة الصغيرة والهشة.





أما عن فوائد الفجل الجنسية تشمل:





• مقوي جنسي طبيعي للرجل يزيد من تقوية الانتصاب.

• يعمل على فعالية قدرة الإنسان الجنسية سواء للرجل أو للمرأة.

• يحسن الرغبة الجنسية ويحفز الجهاز المناعي.

• يمد الجسم بفيتامين ج الكالسيوم البوتاسيوم، الألياف، ما يرفع من الكفاءة الجنسية.

• ويعتقد أنه يساعد في امتصاص الفيتامينات والمعادن ومفيد لضغط الدم أو الجنس.

• يزيد من الحيوانات المنوية لدى الرجال.

• الفجل يعمل ضد ضمور المبيضين.