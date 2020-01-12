قاتل عشيقته بالسيدة زينب: استفزتني فخنقتها

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم قيام المتوفيه باستفزازه عندما حضرت بالأمس السبت لـ قضاء ليلة حمراء معه

إلا

أنها طلبت مني الانصراف وعندما رفضت، وقعت بيننا مشاجرة قمت على إثرها باحتجازها داخل شقتي وأغلقت الباب من الخارج وجلست مع أحد أصدقائى على المقهى.