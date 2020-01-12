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حوادث

العثور على جثة مجهولة بسوق التجار بميت غمر

الأحد 12/يناير/2020 - 05:09 م
العثور على جثة مجهولة
العثور على جثة مجهولة بسوق التجار بميت غمر
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همت الحسينى
عثر اليوم الأحد عددا من التجار بسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة ميت غمر بالدقهلية على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره ملقاه بجانب أحد المحلات.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد يحي عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من بعض التجار بسوق الجملة بمدينة ميت غمر بالعثور على جثة ملقاة داخل السوق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم والعنوان أمام سوق الجملة لشخص يبلغ من العمر نحو 45 عاما، ولاتوجد معه هوية تبين الاسم أو العنوان.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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