الإعدام والمؤبد و١٠ سنوات لـ ثلاثة أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا





قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد والسجن 10 سنوات، بتهمة قتل شخص بمركز أبوتشت.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، و حسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، و محمد وزيري ، وأسامة الأمير.





ترجع وقائع القضية إلى 28 ديسمبر 2016 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين محمد.ا.م، وشقيقيه عادل و أحمد، "مقيمين مركز البلينا بسوهاج" تهمة قتل بركات عيد أحمد، مقيم عزبة البوصة في أبوتشت، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدوا العزم على قتله، كما وجهت للمتهم الثالث حيازة سلاح وطلقات نارية، بسبب خلافات على مزرعة.



