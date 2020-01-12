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حوادث

شاهد .. ضبط 3 آلاف قضية حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية.. 259 ألف مخالفة مرورية

الأحد 12/يناير/2020 - 06:30 م
ضبط 3 الاف قضية حفر
ضبط 3 الاف قضية حفر وتنقيب عن الاثار وحيازة قطع اثارية
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محمد صبري - رامى المهدي
شنت وزارة الداخلية الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية في مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحى وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة.

اسفرت عن ضبط الاتي : تم ضبط 259750 مخالفة مرورية، و ضبط 3080 قضية منها حفر وتنقيب عن الاثار وحيازة قطع اثارية والاتجار فيها ومخالفة شركات سياحية، كما تم ضبط 7278 قصية تموين منها 60 قضية بيع اسطونات بوتاجاز و 5077 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 685395 جنية .

كما نجحت الاجهزة الامنية من ضبط 7201 قضية تموين خلال اسبوع منها 250.803 طن سلع غير صالحة و 45.105 طن سلع مدعمة.
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