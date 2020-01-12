نائب محافظ الوادي الجديد تناقش مشروع التحول الرقمي مع نائب وزير الاتصالات

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع التحول الرقمي وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





وأوضحت حنان أنه سيتم التمهيد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ البنية التحتية للإتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات بالمحافظة.





وأكدت أنه تم الاتفاق على تنظيم برنامج تدريبي مكثف لتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة لضمان نجاح المنظومة وفاعليتها.





يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لميكنة الخدمات الجماهيرية وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة.





يذكر أن المحافظة كانت قد انتهت خلال العام الماضي من تجهيز البنية التحتية لموقع من إجمالي ٣٤٦ موقع مستهدف ميكنته.