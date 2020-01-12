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حوادث

قبول طعن نجل نائب ملوي السابق ونقيب المحامين السابق لخوض انتخابات مجلس النواب

الأحد 12/يناير/2020 - 10:43 م
قبول طعن نجل نائب
قبول طعن نجل نائب ملوي السابق ونقيب المحامين السابق لخوض انت
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ايمن رياض
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 77 الأولى منازعات الأفراد والعقود بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من علي أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة.



حيث تقدم المُرشح بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة.

وذكر المُدعي، في الطعن، أنّه تقدم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السابعة، ومقره مركز شرطة ملوي، وأرفق بطلبه المستندات، والأوراق المطلوبة بعدد 13 مرفق ابتداءًا من السيرة الذاتية له، وانتهاءً إلى الإفادة من اللجنة الطبية، وأنه فوجأ بقرار استبعاده من كشف المرشحين لخوض الانتخابات، على سند عدم ورود التقرير الطبي الخاص به، ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مخالفا لأحكام القانون نظرا لأنه خضع للكشف الطبي باللجنة الطبية المختصة وهذا ثبت من الإفادة المقدمة منه ضمن أوراق ترشيحه، وأن مسألة تأخر ورود التقرير الطبي إلى لجنة ليس من اختصاصه

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم علي، وعبدالواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي

وفي نفس السياق قبلت المحكمة ايضا الطعن المقدم من المرشح محمد عبد الحكيم ابو زيد نقيب المحاميين السابق لخوص الانتخابات علي المقعد ليصل عدد المرشحين المتنافسين 8 مرشحين.
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